Над Техасом промчался ураган: скорость ветра достигала 130 километров в час (фото, видео)
Непогода свирепствовала несколько часов.
Над Техасом пролетел ураган, который ломал деревья, крушил окна и сносил крыши.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, непогода свирепствовала несколько часов, больше всего вреда наделала на севере штата. Там ветер достигал скорости 130 километров в час и сопровождался грозой с градом.
Местная метеослужба объявила предупреждение о торнадо. Несколько районов в Техасе остались без электричества, а часть дорог заблокированы поваленными деревьями.
Ветер со скоростью 130 километров в час оставил без электричества несколько районов Техаса
Непогода в Канаде:
- Рекордная метель закрыла некоторые части Лабрадора (Канада), заставив закрыть дороги, провинциальные правительственные учреждения и рейсы, а также школы.
- В регионе выпало 71,4 см снега.
- Во время бури снег падал с невероятной скоростью 5-10 см/час. Хотя самый сильный снегопад уже закончился, в некоторых прибрежных районах может выпасть еще 5-10 см снега.
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