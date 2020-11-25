Над Техасом промчался ураган: скорость ветра достигала 130 километров в час (фото, видео)

Непогода свирепствовала несколько часов.

фото REUTERS

Над Техасом пролетел ураган, который ломал деревья, крушил окна и сносил крыши.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, непогода свирепствовала несколько часов, больше всего вреда наделала на севере штата. Там ветер достигал скорости 130 километров в час и сопровождался грозой с градом.

Местная метеослужба объявила предупреждение о торнадо. Несколько районов в Техасе остались без электричества, а часть дорог заблокированы поваленными деревьями.

Непогода в Канаде: