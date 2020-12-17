В Японии выпало около двух метров снега, стихия повредила линии электропередач (фоторепортаж, видео)

Снегопад произошел в префектурах Ниигата и Гунма.

Сильный снегопад в центральной Японии и вдоль северного побережья изолировал общины и отключил электричество примерно в 10000 домохозяйств. Сегодня, 17 декабря, правительство созвало экстренное совещание для решения проблемы последствий непогоды.

Об этом сообщает Reuters.

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Сильный снегопад произошел в префектурах Ниигата и Гунма, где, по данным телекомпании NHK, за три дня выпало около 2-х метров снега.

Сильнейший снегопад в Японии

Около 1,2 метра снега выпало за сутки 16 декабря в японских префектурах Гумма и Ниигата. Из-за непогоды пострадали 13 человек.

В связи с этим десятки автомобилей оказались заблокированы на трассах - образовался транспортный коллапс.

Авиакомпании Японии из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса. Пострадали от превратностей погоды в основном авиационные маршруты, связывающие города Токио и Осака с островом Хоккайдо, и префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.

Власти регионов просят жителей из-за гололеда на дорогах воздержаться от поездок на личном транспорте.