Из-за оттепели на Закарпатье объявили снеголавинную опасность

В горах существует угроза оползней снега на дороги.

Иллюстрация: ученые измеряют уровень лавинной опасности / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

В связи с оттепелью и выпадением дождя на снежный покров, 25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-го уровня).

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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Спасатели подчеркивают, что в горах существует угроза оползней снега на дороги.

Непогода в Украине

Сегодня, 25 января, на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег.

Спасатели предупреждают, что в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях ожидается значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

По Киеву и Киевской области днем 25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).