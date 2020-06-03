В польских Татрах бушует метель (видео)

Спасатели не исключают схода лавин.

Снегопад в Татрах / REUTERS

В польских Татр лето пришло с зимней непогодой.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Такая погода в начале июня не присуща даже для высокогорья. Кроме вьюги и угрозы лавин, видимость ухудшилась до 20-30 метров. Кое-где что-то едва удается разглядеть даже на расстоянии вытянутой руки.

Спасатели не исключают схода лавин, а потому советуют туристам не отходить далеко от баз отдыха и передвигаться исключительно проверенными маршрутами. Кроме того, просят гостиничных работников и инструкторов проконтролировать, чтобы отдыхающие пользовались исключительно зимним снаряжением и тепло одевались.

Напомним, утром 3 июня на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падает снег.