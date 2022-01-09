В столице предупредили об ухудшении погодных условий до конца воскресенья.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в начале новой недели, 10 января.

Свежий прогноз погоды опубликован на Facebook-странице центра.

"Ночью в Украине, кроме западных областей, днем в восточной части местами небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ночью и утром в западных областях и в южной части местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатском регионе 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла, в Крыму 7-12°", – добавили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, синоптики прогнозируют в Киеве до конца 9 января снегопад с налипанием мокрого снега, сейчас на улицах столицы работают около 140 единиц спецтехники КК "Киевавтодор".

Читайте такжеВ Украине объявлено штормовое предупреждение: непогода будет бушевать по всей стране (карта)"Синоптики прогнозируют снегопад в Киеве до конца суток, с налипанием мокрого снега. Завтра же осадки должны прекратиться, но будет гололедица", – написал мэр.

По его словам, также остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и тротуары расчищают 330 коммунальщиков в составе 53 бригад по ручной уборке.

Напомним, 9 января в Украине прогнозировали резкое изменение погоды. На смену небольшой облачности придут облака – в большинстве регионов ожидается пасмурная погода. По всей стране днем столбики термометров покажут -1°...+2°, только в южных областях будет немного теплее. Также сегодня в Украину налетят снегопады, местами – мокрый снег.

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