В ближайшее время в Украине будет тепло - воздух по всей стране будет прогреваться до 23-28°.

Влияние антициклона на Украине будет продолжаться в течение нескольких следующих суток. Благодаря ему сохранится сухая погода, а значения температуры существенно не изменятся. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ветер в ближайшие дни будет северо-восточный и Восточный. Его скорость не превысит 3-10 м/с.

Температура ночью по всей Украине составит 9-14°, а на побережье морей - до 18°. Днем по всей стране столбики термометров будут подниматься до комфортных 23-28°, только сегодня на Прикарпатье будет свежее, 17-22°.

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Когда погода в Украине изменится - прогноз

О том, что в ближайшие дни в Украине сохранится сухая, солнечная и очень теплая погода говорит и известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, до конца сентября в Украине будет царить теплая погода с температурой до +25 градусов и выше. Однако с начала октября синоптическая ситуация изменится. По ее прогнозу, с 1 октября произойдет снижение температуры практически на 8 градусов - то есть дневные максимумы будут 18-20 градусов. 3-4 октября и ночные температуры упадут до +5...+10 градусов.

"Но это, как для октября, высокие температуры. Возможно, в этот период закончится лето, то есть средняя суточная температура будет 15 градусов и ниже", - отметила синоптик.

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