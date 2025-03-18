Впрочем, пока что украинцев ждет даже небольшой мокрый снег.

На этой неделе в Украине потеплеет и будут прекращаться осадки. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что 17-19 марта на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, которые перемещаются с севера и северо-запада. В то же время с 20 марта на нашу территорию будет распространяться поле высокого атмосферного давления.

"Поэтому уже с 20-го осадки будут прекращаться. Но пока у нас из-за этих атмосферных фронтов во вторник местами в юго-восточной части, днем и в северных областях, а в среду - в Украине, кроме западных и большинства южных областей, - небольшой мокрый снег. А вот в восточных областях даже умеренный мокрый снег может быть", - рассказала синоптик.

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Относительно температуры, то ближайшие два дня будут самые прохладные, даже с ночными морозами. "0°...-8° мороза, в Карпатах даже до -13°. А днем в Украине также очень такие нещедрые 0°...+7°", - отметила Птуха.

В то же время с 20 марта уже будет наблюдаться тенденция к повышению температуры.

"Не резко, не стремительно, но все равно уже ночная температура будет от 1° тепла до 5° мороза. А днем, за счет прояснения, ведь именно с четверга уже начнет распространять влияние антициклон, то там уже и, соответственно, будет больше солнечных прояснений днем, поэтому днем +5°...+10°. Юго-западные регионы - даже местами уже до +13° ожидаем", - сказала эксперт.

Кроме того, сообщила она, ветер в ближайшие дни ожидается преимущественно северо-западного направления, порывистый, 7-12 метров в секунду. 18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы ветра ожидаются даже в пределах 15-20 метров в секунду.

Так, практически до 24 марта в Украине будет удерживаться погода без осадков. "И вот только уже в начале следующей недели некоторые атмосферные фронты уже могут поступать с запада и принесут дожди. А у нас с 20 по 23-24 марта - преимущественно без осадков, по 23-е даже, скажем так, потому что с 24-го уже что-то может быть", - отметила Птуха.

В Украину пришло похолодание - прогноз

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременным похолоданием, однако в середине недели ситуация изменится.

По его словам, ощутимое снижение температуры воздуха по всей стране произойдет вследствие поступления холодного воздуха арктического происхождения из северных регионов Европы.

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