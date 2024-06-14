Непогода ожидается также и в Одесской области.

В Одессе на сегодня, 14 июня, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 14 июня ожидается гроза, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, непогода будет бушевать и по территории Одесской области. В Одесской области также в течение суток 14 июня ожидается гроза, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с. Днем местами пройдет град.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 14 июня

14 июня в Одесской области ожидается переменная облачность. Дождь, местами значительный, а также гроза.

Ветер будет юго-восточный, во второй половине дня северо-западный. Его скорость будет составлять 7-12 м/с. Днем во время грозы шквал 15-20 м/с, местами град.

Температура днем +21°...+26°. На автодорогах области видимость во время дождя составит 1-2 км.

В Одессе сегодня также ожидается переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер будет юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с.

Днем во время грозы шквалы до 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +23°...+25°. Температура морской воды +21°...+22°.

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