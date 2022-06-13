Сегодня, 13 июня в некоторых областях на западе, юге и востоке ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о грозах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"13 июня днем в восточных, юго-восточных, Волынской и Львовской областях гроза", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +29°.
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°, легкий дождь.
В Луцке - практически безоблачно, ночью +14°, днем +27°.
В Ривне в понедельник ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +27°.
В Тернополе 13 июня ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +27°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +13°...+29°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
В Виннице сегодня будет +15°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, практически безоблачно.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +18°...+28°.
В Одессе 13 июня - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +30°.
В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +32°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +16°...+27°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, практически безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +16°...+26°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +18°, днем +29°.
В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +29°.