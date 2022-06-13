Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются грозы.

Сегодня, 13 июня в некоторых областях на западе, юге и востоке ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о грозах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"13 июня днем в восточных, юго-восточных, Волынской и Львовской областях гроза", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +29°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°, легкий дождь.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +14°, днем +27°.

В Ривне в понедельник ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +27°.

В Тернополе 13 июня ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +27°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +13°...+29°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице сегодня будет +15°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +18°...+28°.

В Одессе 13 июня - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +32°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +16°...+27°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +16°...+26°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +18°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +29°.

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