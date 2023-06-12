В ближайшие дни в Украиине ожидается неустойчивая погода.

В ближайшую неделю в Украине ожидается дождливая прохладная погода с порывистым ветром и пониженным атмосферным давлением. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его словам, в первой половине недели за счет поступления влажных воздушных масс черноморского происхождения на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды.

"Пройдут дожди, местами в сопровождении гроз. Кроме того, усилится ветер преимущественно северо-восточной четверти", - прогнозирует он.

Видео дня

По данным синоптика, во второй половине текущей недели дождливая погода сохранится, однако интенсивность и количество осадков будет неравномерной.

"Температурный фон в течение недели окажется близким к норме, хотя в отдельные дни из-за облачности дневной прогрев может быть ослабленным", - прогнозирует Кибальчич.

По его данным, сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие, кое-где умеренные дожди, в Приазовье с грозами. Температура воздуха в западных и северных областях днем составит +9...+14 °С. На остальной части страны будет +16...+21 °С, местами +25 ... +27 °С.

Во вторник, 13 июня, дожди ожидаются в западных и южных областях. Температура воздуха ночью составит в западных областях +5...+10 °С, на остальной территории +11...+17 °С; днем максимальные значения окажутся в пределах +15...+20 °С, в центральных и южных областях +22 ... +27 °С.

В среду, 14 июня, дожди ожидаются в западных, южных и восточных областях. Температура воздуха ночью +10...+16 °С, днем +21...+26 °С.

Потепление в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, похолодание, которое сейчас накрыло Украину, будет держаться еще несколько дней. Повышение температуры, по ее данным, ожидается только со среды, 14 июня.

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