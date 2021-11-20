Наталка Диденко рассказала, где стоит ожидать осадков и какой будет погода в Киеве.

Сильный ветер, который в субботу валил деревья и обрывал провода в Киеве, в воскресенье начнет утихать, однако порывы останутся.

Об этом пишет в своем Facebook синоптик Наталка Диденко, уточняя, что 21 ноября ветер будет дуть с запада.

Диденко прогнозирует, что дождей и снега в большинстве регионов в воскресенье не будет, однако местами они все же возможны.

"Разве что немного осадков придется на север, северо-восток Украины - Сумщина, Харьковщина, Полтавщина, северные районы Киевщины и Черниговщины", - пишет синоптик. И добавляет, что температура воздуха еще порадует: днем столбик термометра поднимется до 7-13 градусов.

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"В Киеве 21-го ноября станет больше облаков, ветер немного угомонится, но все равно еще будет порывистым. Дневная температура воздуха - комфортная, около +10 градусов. Кто вечером на Майдан, как всегда с 2004 года, - без осадков, ветрено, не холодно, в пределах +8 градусов", - добавила она напоминая, что 21 ноября в Украине - День Достоинства и Свободы.

Ранее Диденко сообщала, что в Украине уже через несколько дней начнет меняться погода. "С понедельника-вторника в Украину зайдет очередное похолодание", - предупредила она.

Вечером 18 ноября в нескольких регионах Украины выпал первый снег.

Автор: Юрий Годован