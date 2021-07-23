По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие выходные в Украине будет "метеорологический комфорт".

В ближайшие выходные в Украине будет "невероятно роскошная погода с комфортной температурой.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Без сильной жары! 24-25 июля практически повсеместно ожидается +23...+28 градусов. В воскресенье на юге где-то может подскочить до +30 градусов", - рассказала синоптик.

По ее словам, суббота и воскресенье подарят украинцам много солнца, осадки маловероятны. "Дожди возможны разве что в Карпатах и затронут северные районы Сумщины и Черниговщины", - добавила синоптик.

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"Красота, наслаждение и метеорологический комфорт. Эти ближайшие выходные - идеальное время для родных путешествий. Смело выбирайтесь на выходных из дома - невероятно роскошная будет погода и пейзажи вокруг", - говорит она.

Погода в Киеве

По данным Натальи Диденко, в Киеве 24-25 июля ожидается солнечная сухая погода с температурой воздуха +25...+27 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская