Кое-где в Украине даже будут тропические ночи.

В ближайшее время погода в Украине будет меняться. На смену дождям придет сухая и жаркая погода, местами не исключены даже тропические ночи, когда температура даже в темное время суток будет довольно высокой. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, сегодня, 2 августа, с запада к нам придет новый атмосферный фронт. В течение суток он будет в западных областях, в дневные часы - также в северных, местами захватит и центральные области. Его влияние будет проявляться в виде кратковременных дождей, местами с грозами. "В отдельных районах даже может быть град и шквалы 15-20 м/с. Этот фронт будет более активен, чем предыдущий", - отметила синоптик.

В дальнейшем, 4 и 5 августа, в Украине будет преобладать уже сухая и жаркая погода. Лишь в западных областях отдельные кратковременные дожди и грозы, но температура везде будет повышаться.

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"Почему такие повышения? Это потому, что у нас будут меняться воздушные потоки. И, соответственно, к нам будет поступать более теплая воздушная масса из южных широт. Это обусловит повышение температуры во многих областях", - пояснила Наталья Птуха.

По ее данным, 2 и 3 августа на подавляющей части Украины ночью еще будут свежие +14...+19, днем +25...+30. В западных областях 2 числа даже +25...+26 - за счет того, что там будут дожди. "Но юго-восток уже почувствует жару в полной мере: там ночью +18...+23, а днем +28 ... +33", - прогнозирует специалист.

А с 4 августа уже по всей территории Украины ночью ожидается +16...+22, на побережье морей даже до +25 в ночные часы - это уже тропические ночи.

"В дневные часы по стране +28...+34, а в южной части, восточной и кое-где в центральных областях местами даже +35 ... +37. Ожидаем жаркую погоду. Соответственно, украинцам надо быть к этому готовым, особенно тем, кто метеозависимый", - предупредила синоптик.

Погода в августе - прогноз синоптика

Август 2023 в Украине может стать самым жарким летним месяцем. По прогнозу Натальи Птухи, среднемесячная температура может быть выше климатической нормы на 2 градуса, в то время как предыдущие 2 месяца были на 1-1,5 градуса жарче по этому показателю. "И мы уже видим, что таких высоких температур, которые сейчас прогнозируем на первую декаду августа, в июле и в июне не было", - сказала синоптик.

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