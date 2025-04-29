До 27 воздух в ближайшее время не будет прогреваться.

На этой неделе заморозки в Украине уже будут отступать, а температура немного повысится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Заморозки на неделе будут отступать, днем станет теплее", - сказала она.

Однако, по словам синоптика, летнего тепла до +27, как было недавно, не будет.

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"Спокойная комфортная весна", - резюмировала она.

О том, что в Украине станет теплее, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале недели по всей территории Украины сохранится прохлада, однако впоследствии температурные показатели приблизятся к привычным для конца апреля значениям.

Из-за поступления арктического воздуха ожидаются ночные и утренние заморозки, а дневная температура будет ниже средней. Однако уже с середины недели синоптическая ситуация изменится - потеплеет, и погода станет более типичной для весеннего периода.

По прогнозу Кибальчича, в течение недели вероятны осадки разной силы, что связано с влиянием атмосферных фронтов и пониженного давления.

Сегодня, 29 апреля, в Украине сохранится малооблачная погода без осадков. На севере Левобережья возможны порывы ветра до 15 - 17 м/с. Днем воздух прогреется до +13...+18 °С, а на юго-западе страны столбики термометров покажут +18...+23 °С.

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