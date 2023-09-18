Завтра осадки ожидаются на западе Украины.

Во вторник, 19 сентября, в некоторых областях Украины ожидаются дожди и грозы, а Землю накроет магнитная буря. Об этом предупредила известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, осадки завтра вероятны на западе Украины. "Дожди могут сочетаться с грозами и порывистым ветром", - предупредила синоптик.

По ее данным, большая часть территории Украины все же будет принадлежать антициклону - осадков не будет.

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Температура воздуха не претерпит особых изменений, говорит синоптик. Ожидается +23...+26 градусов, разве что дождь снизит градусы в западной части до +19...+23.

"До конца недели существенных изменений в погоде не предвидится", - спрогнозировала она.

В Киеве вторник обещает быть сухим и теплым, до +23...+ 25 градусов. "В среду может немного что-то капнуть и несколько снизится температура воздуха, однако общая синоптическая картина остается пока красивой и комфортной, сухо и тепло", - отметила Наталья Диденко и предупредила украинцев о магнитных бурях.

"По некоторым источникам, завтра ожидается существенная активизация магнитного поля Земли, то есть магнитные бури", - отметила она.

Магнитные бури в Украине-прогноз

Как сообщал УНИАН, на Солнце зафиксировали вспышку, во время которого произошел выброс корональной массы. Из-за этого во вторник, 19 сентября, с самого утра ожидается магнитная буря. Воздействие на Землю будет фиксироваться и 20 сентября.

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