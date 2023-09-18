Магнитная буря ожидается 19 и 20 сентября.

На Солнце произошла сильная вспышка, из-за чего на Земле уже завтра, 19 сентября, ожидается магнитная буря. Об этом сообщает The Watchers.

По данным издания, извержение солнечной нити началось в 04:34 UTC (07:34 по Киеву - УНИАН) 16 сентября 2023 года. Это событие привело к гало-корональному выбросу массы, который впервые наблюдался на западном лимбе в 09:12 UTC (12:12 по Киеву - УНИАН).

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Как сообщается, ожидается, что извержение от вспышки достигнет Земли рано утром 19 сентября. Влияние на нашу планету продолжится и 20 сентября.

По прогнозами, геомагнитное поле, вероятно, будет находиться на спокойном или нестабильном уровне в течение 18 сентября. 19 сентября ожидается повышение до G1 (малая магнитная буря), затем до G2 (умеренная геомагнитная буря). Не исключено, что магнитная буря достигент уровня G3 (сильная).

По прогнозам, последние дни сентября также принесут нам магнитные бури. В частности, серьезные магнитные колебания ожидаются с 26 по 28 сентября. Последняя слабая магнитная буря ожидается 30 сентября.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури и их воздействие на человека представляют собой загадку, которую наука еще не смогла полностью разгадать.

Существует несколько точек зрения на то, как магнитные бури могут влиять на организм человека. Некоторые утверждают, что неприятные симптомы во время бурь могут ощущать метеозависимые люди. Это связано с изменениями в магнитном поле Земли, которые могут оказывать влияние на наше самочувствие и настроение.

Другие исследования указывают на то, что более выраженные последствия магнитных бурь могут испытывать космонавты и пилоты. Это связано с тем, что они находятся на гораздо больших высотах и подвержены более интенсивному воздействию космических излучений и магнитных полей.

Несмотря на разногласия среди ученых, фактом остается то, что влияние магнитных бурь на здоровье человека не может быть полностью опровергнуто. Чаще всего негативное воздействие бурь ощущают метеочувствительные люди, пожилые граждане, а также беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Именно они сообщают о более сильных симптомах, таких как головная боль, бессонница, изменения в артериальном давлении и общее дискомфортное состояние.

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