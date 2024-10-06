7 октября будет довольно прохладно: +11...+17 градусов.

Украина в понедельник все еще будет оставаться под влиянием активного циклона, поэтому в большинстве регионов ожидаются дожди, в некоторых областях - сильные. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Где-то ночью, утром, днем 7-го октября периодически пройдут дожди. Дойдут даже до восточной части и сухого Центра... Юг, значительная часть центральных областей, а завтра утром еще и Киевщина, Черниговщина - возможны сильные дожди", - рассказала она.

В то же время в Луганской области будет преимущественно сухо.

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Что касается температуры, то 7-го октября будет достаточно прохладно: +11...+17 градусов. В то же время в восточной части и на юго-востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях воздух прогреется до +19...+25 градусов.

В Киеве завтра температура воздуха снизится - до +12... +14 градусов, удержится влажная погода, однако со второй половины дня понедельника осадки прекратятся, отмечает Диденко.

В дальнейшем ближе к середине недели снова потеплеет, однако с 13-го октября в Киеве снова похолодает.

Кроме того, Диденко предупредила, что сегодня в Украине сильные магнитные бури, завтра также повышенная геомагнитная активность.

Какая погода будет ждать украинцев на следующей неделе

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, следующую неделю в Украине ожидается "грибная погода" - будет дождливо, но будет достаточно тепло. В ночные и утренние часы в некоторых регионах не исключены туманы.

Начиная со второй половины недели и до субботы температура днем будет держаться на летних +20...+25, однако в воскресенье начнет немного снижаться.

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