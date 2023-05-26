Синоптик Наталья Диденко предупреждает о внезапных ливнях, которые ожидаются в течение 27 и 28 мая.

В последние весенние выходные, 27 и 28 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, солнечные прояснения. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В воскресенье дожди немного уступят, отойдут и останутся преимущественно на востоке, юго-востоке и в Карпатах. Поэтому - зонты, соответствующая обувь, одежда и необходимость учитывать вероятность внезапных ливней обязательно", - предупредила синоптик.

Температура воздуха в дневные часы, по ее данным, составит +23...+26 градусов, на западе и крайнем востоке немного свежее, +19...+23 градуса.

Видео дня

В Киеве в субботу, по прогнозу Натальи Диденко, ожидаются кратковременные дождь, местами грозы. В воскресенье в столице будет преимущественно сухо.

Температура воздуха 27 мая составит +24...+26 градусов, 28 мая чуть свежее, +20...+22 градуса.

Июнь 2023 - какая погода будет в Украине в первый летний месяц

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на июнь 2023. По данным синоптиков, количество осадков за месяц ожидается в пределах нормы: 49-90 мм - по Украине и 117-171 мм в Карпатах и на Прикарпатье.

В то же время средняя за месяц температура будет выше нормы. Предполагается, что этот показатель будет на уровне 18-23° тепла, в горах ожидается 15-19°, что на 1-1,5° выше нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: