Осадков в столице не ожидается.

В пятницу, 26 мая, в Киеве ожидается теплая, солнечная и сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице составит +16°...+17°, а днем воздух прогреется до +25°...+26°. Ожидается ясная и безоблачная погода.

Ветер будет преимущественного северного направления, его скорость составит 1,8 - 3,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 26 мая - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +22°, гроза.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°, ливень.

В Тернополе 26 мая ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°. гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, ливень.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +26°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+27°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°, гроза.

В Одессе 26 мая - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +21°, дождь с грозой.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +22°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +12°...+21°, ливень.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +26°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +25°, гроза.

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