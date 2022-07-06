7 июля жара в Украине продолжит ослабевать, однако высокая температура все еще удержится на востоке и юге страны.

На праздник Ивана Купала, 7 июля, в Украине ожидаются температурные контрасты, местами пройдут дожди с грозами.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, жара будет отступать и дальше - завтра не только в западных, но и в северных и значительной части центральных областей будет +22...+28 градусов.

"Восток, юг Украины и Днепропетровщина все еще будут принадлежать жаркой погоде +30...+35 градусов", - сообщила она.

По прогнозу Натальи Диденко, дожди с грозами в четверг более вероятны в северных, местами центральных областях, в Одесской и Николаевской областях.

Правда, осадки будут крайне неравномерными. "Где-то ливанет изрядно, где-то прошелестит несколькими каплями", - уточнила синоптик.

"Но все же температурные контрасты в зоне атмосферного фронта значительные - от +16 до +34 градусов, поэтому при грозах возможны сильные ливни, град и порывы ветра до шквального. Осторожны будьте!"- предупредила она.

Напомним, сегодня во многих областях Украины ожидается ухудшение погода. В частности, по данным синоптиков, будут грозы, значительные дожди, а кое-где град и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение.

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