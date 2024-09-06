Украинцев ждет много солнца и мягкого тепла.

В ближайшее время существенных изменений погоды ждать не стоит. В Украине продолжится период с комфортной температурой и с небольшим количеством осадков.

"В ближайшие дни погода в Украине не будет претерпевать существенных изменений - будет много солнца и мягкого "бабьего" тепла", - сообщила на своей странице в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

Что касается осадков, то, по ее данным, осень с дождями еще впереди.

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Погода в Украине - прогноз на 6 сентября

В пятницу в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Одесской области и в Крыму местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Температура днем по всей стране составит +23°...+28°, лишь в Карпатах будет свежее, +17°...+22°.

Ветер, по данным Укргидрометцентра, будет восточный, 5-10 м/с. Днем в юго-восточной части местами порывы усилятся до 15-20 м/с.

На Киевщине сегодня будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ожидается от +23° до +28°, а в Киеве воздух прогреется до +26°...+28°.

Штормовое предупреждение во Львове - прогноз на сегодня

Из-за сильных порывов ветра во Львове и Львовской области даже объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, сегодня днем ожидаются порывы юго-восточного ветра со скоростью 15-20 м/с.

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