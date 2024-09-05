6 сентября в Украине будет по-летнему тепло / фото Pixabay

Накануне выходных, 6 сентября, погода в Украине будет по-летнему теплой. По всей старне воздух прогреется до +25°...+29° и только на Закарпатье еще будет жарко - до +31°. Осадков в пятницу не ожидается, зато будет много солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°.
  • Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +28°.
  • В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.
  • В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +15°, днем +29°.
  • В Тернополе 6 сентября ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +28°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
  • В Виннице завтра будет +16°...+29°, практически безоблачно.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +27°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +15°...+27°.
  • В Одессе 6 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +27°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +28°.
  • В Запорожье температура ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +27°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+27°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°.
6 сентября дождей в Украине не будет / фото УНИАН

Приметы погоды 6 сентября

Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

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