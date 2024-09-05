Только в одной области ожидается 30-градусная жара.

Накануне выходных, 6 сентября, погода в Украине будет по-летнему теплой. По всей старне воздух прогреется до +25°...+29° и только на Закарпатье еще будет жарко - до +31°. Осадков в пятницу не ожидается, зато будет много солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°.

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +28°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +15°, днем +29°.

В Тернополе 6 сентября ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +16°...+29°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +15°...+27°.

В Одессе 6 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +27°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+27°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°.

Приметы погоды 6 сентября

Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

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