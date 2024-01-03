В ряде областей завтра ожидается оттепель.

Зима кратковременно, но ярко, заявила о себе в некоторых районах Украины. Минувшей ночью, по данным синоптика Натальи Диденко, температура воздуха на Сумщине и Черниговщине опускалась до -20 градусов.

"Это ощутимое похолодание на севере, востоке, частично в центре Украины уже завтра, 4-го января, сменится оттепелью", - говорит она.

По ее словам, хотя ночью в этих регионах еще задержится холодная погода, однако морозы начнут ослабевать и в течение дня четверга вся территория Украины будет принадлежать теплой погоде.

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"Ожидается +3...+7 градусов, на юге и юго-западе +6...+12 градусов. И только на крайнем севере и северо-востоке еще не успеет теплая воздушная масса туда быстренько добраться, там предполагается от 2 мороза до 2 тепла", - прогнозирует Наталья Диденко.

По ее прогнозу, повсюду в четверг будет преобладать если не влажная, то облачная погода, снег будет переходить в мокрый снег и дождь.

Наталья Диденко прогнозирует, что 5 и 6 января в Украине еще задержится сравнительно теплая погода, а 7-8 числа снова ожидается снижение температуры воздуха.

"Такие заливы холода в дальнейшем вероятны, однако морозные визиты будут в Украине непродолжительными", - говорит она.

Похолодание в Украине - что прогнозируют в Укргидрометцентре

Ожидается, что 4 и 5 января в Украине будет относительно теплая погода, но это тепло быстро пройдет. Уже 6, 7 и 8 января снова с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы. Прогнозируется, что в северных, центральных и восточных регионах Украины ночью будет -10...-15, а на северо-востоке местами температура будет падать до -18...-20 градусов.

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