Похолодание будет сопровождаться метелями, снегопадами и гололедом.

С 6 января в Украине ожидается сильное похолодание, которое осложнится снегопадами, метелями, дождями и гололедом. Об этом в комментарии NV рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее данным, 4 и 5 января благодаря теплым воздушным массам с запада температура в Украине будет в пределах +1…+7 ночью и днем. Исключение север, где столбики термометров покажут 0…-5 градусов.

"Но это тепло пройдет, и 6−7−8 января снова с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы. В северных, центральных и восточных регионах Украины холоднее всего: ночью -10…-15, на северо-востоке местами и до 18-20 градусов мороза", - прогнозирует Голеня.

Она добавила, что 7 и 8 января возможно усложнение погоды на фоне столкновения воздушных масс с севера и юга.

"В западных и северных областях будут снегопады, метели, а юг и восток Украины будут с осадками преимущественно в виде дождя. Центр - это дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед", - предупредила специалист.

Затем с севера снова может зайти холодный воздух, поэтому 9-10 января морозы усилятся и будут не только на севере и западе, но и в центральных и даже южных и восточных областях.

К счастью, это похолодание будет краткосрочным. Ожидается, что оно завершится 10 января, и до середины месяца придет ослабление морозов до 0…-5 градусов в северных областях, а на юге начнется оттепель.

Похолодание в Украине

Напомним, ранее прогнозировалось, что сильные морозы охватят Украину в середине этой недели. Однако, по словам синоптика Натальи Диденко, прогноз изменился. Согласно новым данным, анонсированное похолодание смещается на 8 января

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