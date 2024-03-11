Наталка Диденко прогнозирует сильный ветер и осадки в ряде областей.

Во вторник, 12 марта, с юго-запада Европы в Украину придет циклон с дождями, мокрым снегом и сильным ветром. Осадки также затронут Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, остальная территория нашей страны будет находиться под влиянием антициклона, который обусловит сухую погоду.

Температура воздуха еще будет довольно низкой. Ночью Наталка Диденко прогнозирует -1...-8 градусов, а на западе и юге 0...+5 градусов. В течение дня 12-го марта в Украине ожидается +4...+8 градусов, на юге до +10, а на Закарпатье воздух прогреется до +12 градусов.

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"Ветер будет порывистым, некомфортным. В большинстве областей, кроме восточной части, возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Осторожно!" - предостерегла она.

В Киеве, по словам Натальи Диденко, вторник будет облачным, местами вероятны небольшие осадки. Ночью в столице похолодает до -1...-3, а завтра днем будет около +5 градусов.

"Самый комфортный синоптический день из ближайшей перспективы - суббота, 16-е марта, будет солнечно и тепло, +10...+16 градусов", - сообщила она.

На вторник, 12 марта, в большинстве областей на западе Украины объявили повышенный уровень опасности из-за сильных порывов ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с. По данным Укргидрометцентра, непогода обойдет стороной только Закарпатье.

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