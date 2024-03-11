Синоптики объявили І уровень опасности.

На вторник, 12 марта, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода затронет ряд областей на западе страны.

"12 марта в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают они. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Штормовое предупреждение во Львове и Львовской области

На сегодня, 11 марта, во Львове и Львовской области объявлен І уровень опасности. По данным синоптиков, днем здесь ожидаются сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с.

Погода в Украине - прогноз на 12 марта

Синоптик Игорь Кибальич прогнозирует изменение погоды в Украине на этой неделе. по его данным, благодаря циклонической деятельности над Центральной и Южной Европой, у нас в стране ожидаются осадки.

Так, 12 марта, неустойчивая погода охватит правобережную часть Украины. Здесь пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В Карпатах осадки будут значительными, а также местами будут наблюдаться туманы. В то же время на левобережье страны сохранится погода преимущественно без осадков.

Температура ночью +1...+6 °С, в северных и восточных областях будет холоднее, -3...-8 °С. Днем почти по всей Украине ожидается +3...+8 °С, а в южной половине и на Закарпатье воздух прогреется до +10...+13 °С.

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