Наталья Диденко прогнозирует довольно теплый день 5 мая, осадки вероятны только на западе страны.

Во вторник, 5 марта, в Украине ожидается довольно теплая и преимущественно сухая погода. Только на западе страны местами будет идти дождь. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

"5-го марта максимальная температура воздуха ожидается в пределах +6...+12 градусов. В западных областях и в Крыму +10...+16 градусов. То есть, достаточно тепло.

Осадков в среду не предвидится, говорит синоптик, но на крайнем западе пройдет местами дождь.

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"Киевляне! Сегодня-завтра грейтесь, 5-го марта будет до +9 градусов, без осадков. А вот 6-го марта резко похолодает!" - предупредила Наталкья Диденко.

Погода в Украине 5 марта - прогноз Укргидрометцентра

Однако, что 5 марта в Украине будет тепло, свидетельствует и прогноз Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, во вторник в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве западных областей пройдет небольшой дождь (ночью местами с мокрым снегом), на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит от 3° тепла до 2° мороза; днем столбики термометров покажут +5°...+10°. В западных областях, на юге Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +11°...+16°.

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