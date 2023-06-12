Сегодня и завтра в Украине еще будет прохладно.

Похолодание, которое в последнее время накрыло Украину, будет держаться еще сегодня и завтра. Со временем столбики термометров поползут вверх. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, повышение температуры ожидается с 14 июня.

"В дальнейшем, со среды, градусы будут набирать обороты в сторону повышения", - прогнозирует синоптик.

По ее данным, в целом в течение недели в большинстве областей Украины ожидается теплая и даже очень теплая погода.

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Напомним, Наталья Диденко говорит, 13 июня станет в Украине переходным днем "от холодины, которая охватила многие регионы Украины, до наконец восстановления летнего тепла". По ее прогнозу, завтра на востоке, в центре и на юге Украины воздух прогреется до +20...+ 26 градусов. В северных областях будет +16...+20, а на западе Украины ожидается самая холодная погода - только +12...+18 градусов.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич менее оптимистичен в прогнозах. По его данным, в первой половине текущей недели на большей части территории Украины ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и усилением ветра.

"Температурный фон в течение недели окажется близким к норме, хотя в отдельные дни из-за облачности дневной прогрев может быть ослабленным", - прогнозирует специалист.

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