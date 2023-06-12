В некоторых областях завтра температура будет подниматься до +20...+26 градусов.

Во вторник, 13 июня, в Украине немного потеплеет, только на западе еще будет довольно прохладно. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Вторник станет переходным днем от холодины, которая охватила многие регионы Украины, до наконец восстановления летнего тепла", - говорит синоптик.

По ее данным, 13 июня в Украине максимальная температура воздуха составит на востоке, в центре и на юге +20...+26 градусов. В северных областях от +16...+18 на Житомирщине, Черниговщине, Киевщине - до +20 на Сумщине.

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"Самым свежим пока остается западный регион, в течение дня +12...+18 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

Осадков, по ее словам, станет меньше. Только на юге и кое-где в прикарпатских областях пройдут дожди с грозами. Днем еще может капнуть в Черкасской области. Ветер, по ее прогнозу, ожидается умеренный.

В столице 13 июня, по данным Натальи Диденко, существенных осадков не предвидится. воздух прогреется до +17...+19 градусов, при прояснениях возможно до +20.

Потепление в Украине

По данным Погода УНИАН, в течение текущей недели в Украину вернется летнее тепло. Температура будет повышаться постепенно. Уже в конце недели в большинстве областей столбики термометров будут показывать +25°...+28°. В то же время всю неделю на западе Украины и кое-где в других регионах ожидаются дожди и грозы.

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