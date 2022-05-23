По словам Натальи Диденко, на этой неделе в Украине повсюду потеплеет.

Новая синоптическая неделя в Украине начинается повышением температуры воздуха после недавнего похолодания.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже завтра в западных областях потеплеет до +20...+ 24 градусов, на остальной территории Украины ожидается +16...+20 градусов.

По словам синоптика, ветер в Украине станет умеренным, атмосферное давление будет повышенным, а на Левобережье могут походить локальные небольшие дожди.

"Идеальным синоптическим ближайшим днем будет среда", - говорит синоптик. По ее прогнозу, 25 мая будет сухо, маловетрено и тепло, +22...+24 градуса.

По ее словам, на этой неделе в Украине в целом повсюду потеплеет еще на несколько градусов, в большинстве областей воздух прогреется до +20...+26 градусов.

"Однако уже в ближайшие выходные, 28-29 мая, снова придет похолодание", - предупредила синоптик.

Напомним, в ближайшую неделю в Украине ожидается комфортная температура воздух и кратковременные дожди. По прогнозу синоптика Игоря Кібальчича, заметно повысится дневная температура, которая в отдельных районах юго-запада Украины будет превышать 30-градусную отметку.

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