Ближайшие дни еще будут очень теплыми, солнечными и преимущественно сухими.

В Украине ближайшие выходные, а также почти всю следующую неделю сохранится очень теплая погода. Однако уже на следующих выходных погода резко изменится: налетят дожди с грозами и похолодает. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

Также, по ее данным, 19 апреля атмосферный фронт обусловит небольшое снижение температуры воздуха и периодические кратковременные дожди в западной части Украины - там завтра днем ожидается +15...+19 градусов. На остальной территории Украины в субботу сохранится сухая, теплая и преимущественно солнечная погода с температурой +20...+24 градуса.

В Киеве 19 апреля осадков также не будет, в столбики термометров покажут +20...+22 градуса.

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Погода на Пасху

На Пасху, 20 апреля, повсеместно в Украине ожидается теплая погода с температурой +20...+24 градуса. Наталка Диденко говорит, что осадков не ожидается, везде будет солнечно, лишь в западных областях есть вероятность небольших дождей.

В Киеве на Пасху также будет солнечно и тепло, +20...+22 градуса.

Похолодание в Украине

Наталка Диденко прогнозирует, что теплая погода продлится всю следующую неделю, однако в конце ее погода ухудшится.

"Обратите внимание, что в следующие выходные, 26-27 апреля, в Украине погода изменится, предполагаются дожди, грозы и снижение температуры воздуха до +11...+17 градусов", - сообщила эксперт по погоде.

Напомним, о похолодании в Украине говорит и черкасский синоптик Виталий Постригань. По его данным, аномальное тепло покинет нашу страну в конце апреля.

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