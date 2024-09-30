Только на востоке и юге Украины еще будет тепло.

Погода в Украине 30 сентября будет разнообразной. Во многих областях станет свежее, усилится ветер, пройдут дожди, а в горах будет снежить. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко:

"Днем 30-го сентября сильные дожди вероятны в западных областях Украины, в Карпатах с мокрым снегом. Даже и не думайте идти в горы, немного подождите".

На остальной территории страны, по ее данным, сохранится сухая погода.

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Сильный ветер с завыванием еще побудет, говорит Наталка Диденко и предупреждает, что надо быть осторожными под старыми деревьями и билбордами. По ее данным, 1-2 октября ветер уже успокоится.

"В западной части Украины уже сегодня - холодяка, даже днем +7...+11 градусов, бррр, пуховики!" - сообщила эксперт по погоде.

На севере, по ее данным, похолодает до +13...+18 градусов. Восток и юг еще разогреет до +20...+25 градусов. В центральной части Украины ожидается +19...+24, в Винницкой области +12...+14 градусов.

В Киеве 30-го сентября также будет сильный ветер, сухо и +19 градусов.

"В ближайшее время значительный температурный контраст - от +9...+14 градусов на западе до +22...+26 градусов на востоке Украины", - резюмировала Наталка Диденко.

Утром 30 сентября стало известно, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях выпал снег. А на высокогорье Карпат - на горе Поп Иван Черногорский - еще и ударил мороз -5°.

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