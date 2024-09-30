Екатерина Лиманская

Дожди на западе страны продолжатся.

Сентябрь в Украине завершится холодной погодой на западе и комфортным теплом на большинстве остальной территории. В западных областях сегодня днем будет не выше +9°...+11°, в то время как жителей восточных и южных областей ждет температура до +27°. Также на западе Украины продолжатся дожди, на остальной территории будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +19°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +7°, днем +11°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается паспурная погода, ночью +8°, днем +9°, дождь.

В Тернополе 30 сентября ночью будет +7°, днем +9°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +7°, днем +10°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +7°, днем +9°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +9°, днем +15°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, дождь, ночью +7°, днем +9°.

В Виннице сегодня будет +8°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +8°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+18°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+24°.

В Одессе 30 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +24°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +23°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+27°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +25°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.

Приметы погоды 30 сентября

Если куры начали линять то скоро потеплеет. Если утром пасмурно и прохладно, то погода скоро улучшится.

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