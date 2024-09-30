Зимние осадки заметили в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

30 сентября сразу в нескольких областях Украины выпал снег. В частности, зимние осадки заметили в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Снег выпал на Драгобрате. Соответствующее видео появилось в сети.

Также зимние осадки заметили под Петросом и на Пожижевской полонине.

А на вершине горы Поп Иван Черногорский сегодня ударил мороз - температура упала до -5°. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По данным спасателей, на высокогорье утром туман, ветер северный 20-22 м/с, а температура воздуха -5°.

Похолодание в Украине - прогноз

О том, что сегодня в Украине возможен мокрый снег, предупреждал Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве областей будет без осадков. Лишь на западе и севере страны местами пройдет небольшой дождь, а на высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Температура в западных областях будет +9°...+14°. На остальной территории +20°...+25°, а в северных областях +14°...+19°.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, октябрь 2024 года в Украине начнется с летнего тепла, однако уже 5-6 числа произойдет резкое снижение температуры. По его данным, по всей стране температура упадет на 7-13 градусов, усилится ветер и начнутся дожди.

В начале второй декады месяца температура воздуха снова начнет расти благодаря поступлению теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Однако высокое атмосферное давление, которое сохранится над Украиной, не позволит ожидать значительных осадков до середины месяца.

По прогнозу Кибальчича, третья декада октября также будет теплой, но с более обильными и частыми дождями. Он отметил, что хотя в конце первой декады ожидается значительное похолодание, оно не окажет сильного влияния на среднюю температуру месяца, которая будет на 1-2,5 °C выше климатической нормы.

Самым теплым октябрь ожидается в юго-восточных регионах страны и в Крыму, по данным синоптика.

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