В ближайшие дни в Украине похолодает.

На выходных в Украине похолодает. Кое-где ночью температура будет падать до -10 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В ночь на эту субботу температура воздуха составит -2...-8 градусов, на крайнем севере местами до -10 градусов. На юге и юго-востоке 0...+4 градуса", - сообщила она.

Завтра днем, по ее словам, в большинстве областей Украины ожидается от 3 мороза до 1 тепла. На юго-востоке будет тепло, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается +2...+4 градуса.

Видео дня

20 января мокрый снег, местами с дождем, ожидается в центральных областях, на юге и юго-востоке. На севере, западе Украины сохранится погода без существенных осадков, а в западных областях даже вероятны солнечные прояснения.

В Киеве в субботу также будет без осадков и несколько похолодает: ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса. "На дорогах гололедица, скользко, осторожно!"- предупредила Наталья Диденко.

В воскресенье, по ее данным, в Украине будет преобладать холодная погода, однако серьезных осадков не предвидится. "Разве что на Полтавщине, Днепропетровщине, Черкасщине и в Кропивницком с районами возможен небольшой снег", - отметила синоптик.

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует похолодание. На выходных, по его данным, температура в Украине упадет на 6-8 градусов. Вместе с похолоданием, по его словам, малоактивные атмосферные фронты станут причиной небольших, местами умеренных снегопадов, укрима и Приазовья - с дождями.

Вас также могут заинтересовать новости: