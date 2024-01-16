Температура в столице не поднимется выше -3°.

В среду, 17 января, в Киеве ожидается похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура упадет до -8°, а днем столбики термометров не поднимутся выше -3°. При этом ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет западный с переходом на юго-восточный. Его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 17 января - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -7°, днем +1°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -12°, днем -1°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -10°, днем -2°.

В Тернополе 17 января ночью будет -8°, днем -1°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -6°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -8°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью -10° днем -2°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -15°...-9°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -6°, днем -2°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-5°.

В Одессе 17 января - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +6°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем +5°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра автра будет нпрактически безоблачно, ночью -5°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем +1°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -7°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -13°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -2°...+5°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.

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