В среду, 17 января, в Киеве ожидается похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура упадет до -8°, а днем столбики термометров не поднимутся выше -3°. При этом ожидается практически безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет западный с переходом на юго-восточный. Его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 17 января - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -7°, днем +1°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -12°, днем -1°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -10°, днем -2°.
В Тернополе 17 января ночью будет -8°, днем -1°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем +1°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -6°, днем +1°.
В Виннице завтра будет -8°...-1°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью -10° днем -2°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -15°...-9°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -6°, днем -2°.
В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-5°.
В Одессе 17 января - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +6°, небольшой дождь.
В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем +5°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра автра будет нпрактически безоблачно, ночью -5°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -6°, днем +1°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -7°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -13°, днем -5°.
В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, практически безоблачно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -2°...+5°.
В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.