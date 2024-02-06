Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине 7 февраля.

В среду, 7 февраля, в Украине будет очень тепло, но кое-где пройдут осадки да еще будет ощутимый ветер. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Ожидается в течение дня +6...+12 градусов, на юге и юго-западе +10...+16 градусов!"- сообщила синоптик.

Атмосферный фронт, по ее словам, черкнет западные и северные области - там пройдут небольшие дожди, вечером возможно с мокрым снегом. Также ближайшей ночью на востоке есть вероятность незначительных осадков.

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"Ветер в своем репертуаре - юго-западного и западного направлений, 7-12 м/с, местами сильные порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила Наталья Диденко.

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В столице, по прогнозу Натальи Диденко, завтра также тепло прыгнет до +7...+9 градусов . "Правда, будет облачно и ветрено, небольшой дождь", - отметила специалист.

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Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 7 февраля температура воздуха немного повысится, но это потепление будет кратковременным, ведь уже 8-9 февраля похолодает сразу на 2-5 градусов.

С 10 февраля в Украине ожидается резкое потепление до +10...+16 градусов, которое будет держаться несколько дней. А во второй половине февраля снова предполагается очередное похолодание.

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