Потепление в Украине ожидается 10 февраля, на юге оно задержится до 12-14 числа.

На этой неделе в Украине ожидается мрачная и переменчивая погода с осадками, колебаниями температуры и ветром. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, 7-8 февраля по Украине порой пройдет небольшой мокрый снег и дождь, кроме южной части - там будет преимущественно сухо и с прояснениями. 9 февраля почти по всей стране возможен снег, днем - с дождем. 10 числа в северной и северо-восточной части Украины ожидается мокрый снег и дождь.

Во второй половине недели, по словам синоптика, ветер понемногу будет утихать, а его направление несколько изменится, поэтому с 9-10 февраля может быть изменение погодных условий.

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"9 февраля в отдельных регионах усилится мороз - на северо-востоке страны ночью может быть до -10 градусов. Днем здесь от -3 до +3. В центральных областях в этот день +2...+8", - прогнозирует Наталья Птуха.

10 февраля, по ее словам, снова прогнозируется повышение температуры. В частности, в Одесской области и в Закарпатской области температура достигнет +11 ... +17.

"Совсем не февральские значения, но, опять же, это не по всей стране", - подчеркнула синоптик.

В то же время на севере и востоке Украины ночью будет от +3 до -3, а днем столбики термометров покажут только 0...+6.

Она добавила, что тепло на юге может удерживаться до 12-14 февраля, после чего снова ожидается смена погоды. "Но насколько это изменение будет интенсивным, пока рано говорить", - резюмировала Наталья Птуха.

Потепление в Украине - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ориентировочно 10-13 февраля в Украине ожидается резкое потепление. Температура в эти дни будет подниматься до +10...+16 градусов, а также ожидаются прояснения.

Но это потепление не будет долгим, уже во второй половине февраля снова прогнозируется очередное похолодание.

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