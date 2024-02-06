Температура будет подниматься до +10...+16 градусов.

В ближайшее время в Украине ожидается колебание температуры: будет небольшое похолодание, а затем - резкое потепление. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

Так, по ее прогнозу, 7 февраля температура воздуха в Украине немного подскочит, но уже 8-9 февраля похолодает на 2-5 градусов.

"А в течение 10-13 февраля, по предварительным прогнозам, ожидается резкое потепление, до +10...+16 градусов, да еще и с прояснениями", - порадовала Наталья Диденко.

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В то же время, по ее данным, это потепление продлится недолго. Уже во второй половине февраля снова предполагается очередное похолодание.

Погода в Украине - прогноз на 6 февраля

Сегодня, по словам Натальи Диденко, в Украине будет ветрено, сыро и тепло. Теплее всего-на западе, юго-западе и в южной части, до +8...+13 градусов, а на юге Одесской области воздух разогреет вплоть до + 15 градусов. В большинстве областей днем ожидается +3...+8 градусов. Только на северо-востоке и Крайнем Севере будет свежее, от 1 мороза до 3 градусов тепла.

Дождь и мокрый снег сегодня пройдут в большинстве областей. Только в дневные часы в восточной части, на Западе, в Одесской области, на Полтавщине, Винницкой и в Крыму осадки маловероятны.

"Ветер будет западный, порывистый, порой до штормовых порывов", - предупреждает Наталья Диденко.

В Киеве, по ее прогнозу, также будет дождь, местами с мокрым снегом. Ожидается порывистый западный ветер, столбики термометров днем покажут +3 градуса.

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