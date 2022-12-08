По словам синоптика Натальи Диденко, ощутимое повышение температуры ожидается уже в ближайшие выходные.

В Украине буквально через день ожидается существенное потепление. Кое-где температура будет подниматься до почти весенних показателей. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"10-11 декабря и в понедельник в большинстве областей Украины температура воздуха прыгнет до весенних отметок: +4...+12 градусов", - спрогнозировала она.

Однако, по ее словам, ожидается влажная погода и сильный ветер.

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Завтра же, по ее прогнозу, местами в Украине ожидается мокрый снег и дожди, на западе и востоке периодически сильные порывы ветра, однако везде в Украине будет довольно тепло.

"Температура воздуха 9 декабря составит в течение дня 0...+5 градусов, на юге +4...+9, в Крыму до +14 градусов", - спрогнозировала она.

В Украине ожидается потепление

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине в ближайшие дни ожидается изменение погоды. Уже сегодня в некоторых областях будет ощущаться потепление. Днем в большинстве областей будет "плюс" или около "нуля", лишь местами на северо-востоке еще будет -1°. Сильнее всего потепление будет ощущаться на юго-востоке страны.

На выходных, 10 и 11 декабря, а также в понедельник потепление доберется и до Киева. По словам Натальи Диденко, в столице потеплеет до +4...+8 градусов.

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