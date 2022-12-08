В Украине буквально через день ожидается существенное потепление. Кое-где температура будет подниматься до почти весенних показателей. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"10-11 декабря и в понедельник в большинстве областей Украины температура воздуха прыгнет до весенних отметок: +4...+12 градусов", - спрогнозировала она.
Однако, по ее словам, ожидается влажная погода и сильный ветер.
Завтра же, по ее прогнозу, местами в Украине ожидается мокрый снег и дожди, на западе и востоке периодически сильные порывы ветра, однако везде в Украине будет довольно тепло.
"Температура воздуха 9 декабря составит в течение дня 0...+5 градусов, на юге +4...+9, в Крыму до +14 градусов", - спрогнозировала она.
В Украине ожидается потепление
Как сообщал Погода УНИАН, в Украине в ближайшие дни ожидается изменение погоды. Уже сегодня в некоторых областях будет ощущаться потепление. Днем в большинстве областей будет "плюс" или около "нуля", лишь местами на северо-востоке еще будет -1°. Сильнее всего потепление будет ощущаться на юго-востоке страны.
На выходных, 10 и 11 декабря, а также в понедельник потепление доберется и до Киева. По словам Натальи Диденко, в столице потеплеет до +4...+8 градусов.