Киевлян предупредили о шквальном ветре

Порывы могут достичь 20 м/с.

В Киеве начнется сильный ветер / Фото REUTERS

Завтра, в субботу, 26 сентября, во второй половине дня и в течение суток 27 сентября по Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Синоптик Наталья Диденко также отметила, что в Киеве в субботу ожидается сильный ветер юго-восточного направления. Возможны штормовые порывы. День будет облачным, но без дождя. Днем температура воздуха прогреется до + 25°.

Прогноз погоды в Киеве

Согласно прогнозу, по данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°, облачно с прояснениями. В воскресенье ожидается небольшой дождь и немного похолодает: +7°...+20°.

Прогноз погоды в Украине на выходные

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха в Украине достигнет +30°, осадки ожидаются только в западной части страны. В других областях будет ясная погода или облачно с прояснениями.