Синоптик рассказала о погоде в Киеве на выходные

В воскресенье температура воздуха снизится.

Киевлян ожидает приятная осенняя погода / Фото УНИАН

В Киеве в субботу ожидается сильный ветер юго-восточного направления. Возможны штормовые порывы. День будет облачным, но без дождя. Днем температура воздуха прогреется до + 25°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и снижение температуры воздуха до +19°...+ 20°", - написала она.

Прогноз погоды в Киеве

Согласно прогнозу, по данным Погода УНИАН в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°, облачно с прояснениями. В воскресенье ожидается небольшой дождь и немного похолодает: + 7°...+20°.

Прогноз погоды в Украине на выходные

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха в Украине достигнет +30°, осадки ожидаются только в западной части страны. В других областях будет ясная погода или облачно с прояснениями.