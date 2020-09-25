Синоптик рассказала о погоде в Киеве на выходные
В воскресенье температура воздуха снизится.
В Киеве в субботу ожидается сильный ветер юго-восточного направления. Возможны штормовые порывы. День будет облачным, но без дождя. Днем температура воздуха прогреется до + 25°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
На выходных ожидается сильный штормовой ветер - синоптик
"В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и снижение температуры воздуха до +19°...+ 20°", - написала она.
Прогноз погоды в Киеве
Согласно прогнозу, по данным Погода УНИАН в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°, облачно с прояснениями. В воскресенье ожидается небольшой дождь и немного похолодает: + 7°...+20°.
Прогноз погоды в Украине на выходные
В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха в Украине достигнет +30°, осадки ожидаются только в западной части страны. В других областях будет ясная погода или облачно с прояснениями.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +13°
- Днепр+29°... +14°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+26°... +14°
- Кропивницкий+28°... +12°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+27°... +14°
- Одесса+23°... +16°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+27°... +14°
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- Харьков+27°... +12°
- Херсон+28°... +14°
- Хмельницкий+25°... +15°
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- Чернигов+25°... +11°
- Черновцы+27°... +16°
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+11 °
Мин./макс. температура:+15° / +22°
Влажность:87 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:20 %
Восход:07:00
Закат19:00
Видимость:4.8 км
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