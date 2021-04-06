Сегодня на Украину налетит штормовой ветер, в горах возможен сход лавин

Спасатели предупреждают украинцев о непогоде.

Сегодня в Украине будет ветрено / Фото REUTERS

Сегодня, 6 апреля, днем в центральных, восточных и южных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Таким погодным условиям придали I уровень опасности, желтый.

Также в связи со снегопадами в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей - значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Снегопад во Львове

Сегодня, 6 апреля, температура во Львове упала до -1° и в городе начался снегопад.

Снег тает на проезжей части, но при этом остается лежать на открытой земле и крышах зданий.

Согласно данным Погода УНИАН, сегодня во Львове ночью температура опустится до -5°, днем не поднимется выше +3°.