Сегодня на Украину налетит штормовой ветер, в горах возможен сход лавин
Спасатели предупреждают украинцев о непогоде.
Сегодня, 6 апреля, днем в центральных, восточных и южных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Во Львове-снег, в центре-до + 15°: прогноз погоды на сегодня (карта, видео)
Таким погодным условиям придали I уровень опасности, желтый.
Также в связи со снегопадами в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей - значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
Снегопад во Львове
Сегодня, 6 апреля, температура во Львове упала до -1° и в городе начался снегопад.
Снег тает на проезжей части, но при этом остается лежать на открытой земле и крышах зданий.
Согласно данным Погода УНИАН, сегодня во Львове ночью температура опустится до -5°, днем не поднимется выше +3°.
- Винница+12°... 0°
- Днепр+13°... +4°
- Донецк+11°... +2°
- Житомир+9°... 0°
- Запорожье+13°... +5°
- Ивано-Франковск+3°... -3°
- Киев+13°... +2°
- Кропивницкий+12°... +4°
- Луганск+13°... +3°
- Луцк+5°... -3°
- Львов+3°... -5°
- Николаев+11°... +6°
- Одесса+10°... +6°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+11°... +8°
- Сумы+13°... +3°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков+12°... +2°
- Херсон+11°... +6°
- Хмельницкий+6°... -1°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+12°... +1°
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