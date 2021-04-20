Сегодня, 20 апреля, ночью в южных, днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются значительные дожди, порывы ветра 17-22 м/с.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.
Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и к нарушению электроснабжения.
Прогноз погоды на сегодня от Натальи Диденко
Сегодня, 20 апреля, из-за Черного моря в Украину переместится циклон.
"Уже ближайшей ночью он накроет дождями юг Украины, а в течение суток, раскручиваясь, вывернется на восток и центр Украины. Дожди могут быть сильными! К осадкам присоединится сильный ветер", - написала она.
На западе Украины также ожидаются дожди, но другого происхождения, местами вероятны грозы. В Карпатах могут быть ливни.
На Киевщине и Винницкой области осадков не предвидится.
Температура воздуха в Украине ожидается ночью +3°...+7°, днем +9°...+13°.
Во вторник в Киеве будет прохладно: ночью +3°...+6°, днем +10°...+12°. Возможен дождь.
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