Непогода затронет всего несколько областей.

Сегодня, 20 апреля, ночью в южных, днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются значительные дожди, порывы ветра 17-22 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Читайте такжеУкраину с новой силой зальют дожди: прогноз погоды на сегодня (карта)

Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и к нарушению электроснабжения.

Прогноз погоды на сегодня от Натальи Диденко

Сегодня, 20 апреля, из-за Черного моря в Украину переместится циклон.

"Уже ближайшей ночью он накроет дождями юг Украины, а в течение суток, раскручиваясь, вывернется на восток и центр Украины. Дожди могут быть сильными! К осадкам присоединится сильный ветер", - написала она.

На западе Украины также ожидаются дожди, но другого происхождения, местами вероятны грозы. В Карпатах могут быть ливни.

На Киевщине и Винницкой области осадков не предвидится.

Температура воздуха в Украине ожидается ночью +3°...+7°, днем +9°...+13°.

Во вторник в Киеве будет прохладно: ночью +3°...+6°, днем +10°...+12°. Возможен дождь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак