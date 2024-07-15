С 14 июля во Львове продолжаются грозы.

Сегодня, 15 июля, непогода, охватившая Львовщину накануне, продолжится. Предупреждение о небезопасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову до утра 15 июля и в течение дня сохранятся грозы, шквалы 15-20 м/с, град, значительные дожди", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, во Львовской обалсти также будут грозы и местами шквалы 15-20 м/с, град и значительные дожди.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Гроза во Львове - подробности

14 июля во Львове и Львовской обалсти начались грозы, сопровождавшиеся сильными порывами ветра и ливнями.

Непогода спричининла в разных районах Львовской области отключения электросетей. По состоянию на утро 15 июля без электроснабжения 214 населенных пунктов (102 из них полностью обесточены, 112 - частично).

Во Львовской ОГА напомнили важные правила безопасности:

не приближайтесь ближе, чем на 8 метров, ведь это грозит смертельным ударом током;

отходите из опасной зоны "гусиным шагом" - сведите ступни вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли и передвигайтесь мелкими скользящими шагами.

Если из-за непогоды упали деревья или ветки, есть травмированные, звоните в экстренные службы: 101, 103 или 112.

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