Во многих областях ветер был настолько сильный, что валил деревья и срывал крыши.

Ночью в Украине бушевала мощная непогода. Спасатели сообщили оперативную информацию по ликвидации ее последствий.

Так, по данным ГСЧС, чрезвычайники 73 раза привлекались к распиливанию и уборке поваленных деревьев в Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Всего последствия непогоды в Украине ликвидировали 200 человек и 45 единиц техники ГСЧС.

"По состоянию на 07:00, по информации Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий обесточены 130 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской областях", - сообщают в ГСЧС.

Отмечается, что наибольшее количество обесточенных населенных пунктов в Днепропетровской области - 101. К восстановлению привлечены бригады облэнерго.

На Днепропетровщине порывы ветра снесли крышу хозяйственной постройки, которая упала на дорогу и заблокировала движение транспорта. Чрезвычайники распилили поврежденные конструкции и освободили проезд.

А в Запорожье сваленное ветром дерево упало на два автомобиля и общественный транспорт.

Погода в Украине - прогноз на 16 апреля

Напомним, вчера в Украине наблюдалось ухудшение погоды. Во многих областях прошли дожди с грозами и сильными порывами ветра 15-20 м/с.

Сегодня же, по прогнозу Укргидрометцентра, погода будет более спокойной.

Будет облачно с прояснениями. По всей стране, кроме юга, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в Карпатах и на Прикарпатье местами значительные дожди.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем на юге, юго-востоке страны и Кировоградщине +24°...+29°, на остальной территории и побережье морей столбики термометров покажут +17°...+22°, а в большинстве западных и северных областей будет +13°...+18°.

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