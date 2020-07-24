На Техас надвигается тропический шторм "Ханна"

10:57, 24 июля 2020
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Ожидается, что "Ханна" обрушится на Техас 25 июля.

На Техас надвигается тропический шторм "Ханна" / nhc.noaa.gov
На Техас надвигается тропический шторм "Ханна" / nhc.noaa.gov

В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Ханна". 

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Он находится в 620 км к юго-востоку от города Корпус-Кристи (штат Техас) и движется в северо-западном направлении со скоростью около 11 км/ч. Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 65 км/ч, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами. 

Ожидается, что "Ханна" обрушится на Техас 25 июля. Сильные дожди ожидаются в этом штате, в Луизиане и на севере Мексики. Также ожидаются высокие волны. В прибрежных районах возможны наводнения.

Напомним, в среду, 22 июля, на американскую столицу Вашингтон и часть районов соседних штатов Мэриленд и Вирджиния обрушилась непогода.

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Теги: #погода#США#шторм
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