На Техас надвигается тропический шторм "Ханна"
Ожидается, что "Ханна" обрушится на Техас 25 июля.
В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Ханна".
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Он находится в 620 км к юго-востоку от города Корпус-Кристи (штат Техас) и движется в северо-западном направлении со скоростью около 11 км/ч. Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 65 км/ч, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Ожидается, что "Ханна" обрушится на Техас 25 июля. Сильные дожди ожидаются в этом штате, в Луизиане и на севере Мексики. Также ожидаются высокие волны. В прибрежных районах возможны наводнения.
Напомним, в среду, 22 июля, на американскую столицу Вашингтон и часть районов соседних штатов Мэриленд и Вирджиния обрушилась непогода.
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