На Индию и Бангладеш надвигается суперциклон "Ампан"

11:00, 19 мая 2020
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Ожидается, что суперциклон выйдет на сушу во второй половине 20 мая.

Иллюстративное фото / Strange sounds
Иллюстративное фото / Strange sounds

Тропический циклон "Ампан" стал суперциклонным штормом или, как называют его индийские метеорологи в соцсетях, суперциклоном.

Тропический шторм "Вонгфонг", который надвигается на Филиппины, стал тайфуном

Он он находится в 700 км к югу от города Парадип в индийском штате Одиша и движется в северном направлении со скоростью 11 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии.

Ожидается, что суперциклон выйдет на сушу во второй половине 20 мая между городом Дига индийского штата Западная Бенгалия и островом Хатия в Бангладеш. Скорость ветра при этом будет достигать 165-175 км/ч, порывы - 195 км/ч. В Индии и Бангладеш готовятся к эвакуации населения из опасных районов. В эвауационных пунктах пытаются соблюсти нормы социального дистанцирования в условиях эпидемии COVID-19.

Напомним, бывший тайфун "Вонгфонг", который 6 раз выходил на сушу на Филиппинах и ослабел до уровня тропического шторма на острове Лусон, достиг севера страны и вышел в Южно-Китайское море.

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Теги: #Индия#погода#шторм
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