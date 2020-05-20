В Индии и Бангладеш из-за тропического циклона "Ампан" эвакуируют более 4 млн людей
Ожидается, что "Ампан" выйдет на сушу во второй половине 20 мая.
В Индии и Бангладеш из-за тропического циклона "Ампан" эвакуируют 4 млн людей.
На Индию и Бангладеш надвигается суперциклон "Ампан"
Сейчас циклон немного ослабел и находится в 250 км к югу от города Парадип в индийском штате Одиша и движется в северном направлении со скоростью 20 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии.
Скорость ветра вблизи его центра оценивается в 185-195 км/ч, порывы - в 215 км/ч.
Ожидается, что "Ампан" выйдет на сушу во второй половине 20 мая между городом Дигха индийского штата Западная Бенгалия и островом Хатия в Бангладеш. Скорость ветра при этом будет достигать 155-165 км/ч, порывы - 185 км/ч. В прибрежных районах на севере Бенгальского залива проводится эвакуация населения.
По информации Hindustan Times, в Индии число эвакуированных составит 2 млн: 1,8 млн в штате Западная Бенгалия и 200 тыс. в штате Одиша. В Бангладеш эвакуируют 2,2 млн человек.
Напомним, в Сомали от наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 918 тысяч человек.
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