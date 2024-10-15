Метеобюро Австралии сообщает, что явление Ла-Нинья становится все менее вероятным.

Вероятность погодного явления Ла-Нинья в ближайшие месяцы снизилась. Если оно и возникнет, то будет слабым и кратковременным. Об этом пишет Reuters.

"Вероятность развития события Ла-Нинья в ближайшие месяцы снизилась", - заявило Австралийское бюро метеорологии.

По данным метелорологов, внутренняя климатическая модель предполагает, что Ла-Нинья не разовьется, и четыре из шести других климатических моделей, также подтверждают это.

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"Если Ла-Нинья и разовьется, то оно будет относительно слабым и недолговечным, при этом все модели прогнозируют нейтральные значения и в феврале", - заявили в бюро.

Другие метеорологи, по данным Reuters, также стали менее уверены в появлении Ла-Нинья.

Так, синоптик правительства США заявил, что вероятность возникновения Ла-Нинья к концу ноября составляет 60%. Такая же вероятность сохранится в течение января-марта 2025 года.

Смена Эль-Ниньо на Ла-Нинья - в чем суть

Ла-Нинья и Эль-Ниньо вызваны охлаждением и потеплением температуры поверхности моря у западной части Южной Америки.

Развитие Ла-Нинья и его противоположности Эль-Ниньо имеет огромное значение для мирового сельского хозяйства, поскольку Ла-Нинья обычно увеличивает количество осадков в восточной Австралии, Юго-Восточной Азии и Индии и уменьшает количество осадков в Америке.

Во время Ла-Нинья температуар на Земле снижается. Обычно этот феномен связан с длительными засухами по всему американскому региону. Это приводитк падению урожаев, что еще больше усугубляет глобальные проблемы с продовольствием.

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